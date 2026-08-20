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Les vacances de Jésus & Bouddha Tome 22

Hikaru Nakamura

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Bouddha et Jésus sont projetés dans notre monde contemporain comme colocataires ! Une colocation divine qui a séduit plusieurs millions d'adeptes Japonais. La vie quotidienne obéit à des règles étonnamment complexes et représente un grand défi pour Jésus et Bouddha, confrontés aux démons modernes que sont le calendrier des ordures ménagères, l'examen du permis de conduire, et même, la simple commande au Starbucks... Et quand les proches de Bouddha décident de lui offrir une mortification inédite pour son anniversaire, vers qui vont-ils se tourner ? Heureusement, après toutes ces émotions, la visite à une escape room permet de se changer les idées... à condition d'y survivre !

Par Hikaru Nakamura
Chez Kurokawa

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Auteur

Hikaru Nakamura

Editeur

Kurokawa

Genre

Seinen/Homme

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Les vacances de Jésus & Bouddha Tome 22

Hikaru Nakamura trad. Etienne Robert

Paru le 20/08/2026

144 pages

Kurokawa

7,30 €

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