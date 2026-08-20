Les vacances de Jésus & Bouddha Tome 22

Bouddha et Jésus sont projetés dans notre monde contemporain comme colocataires ! Une colocation divine qui a séduit plusieurs millions d'adeptes Japonais. La vie quotidienne obéit à des règles étonnamment complexes et représente un grand défi pour Jésus et Bouddha, confrontés aux démons modernes que sont le calendrier des ordures ménagères, l'examen du permis de conduire, et même, la simple commande au Starbucks... Et quand les proches de Bouddha décident de lui offrir une mortification inédite pour son anniversaire, vers qui vont-ils se tourner ? Heureusement, après toutes ces émotions, la visite à une escape room permet de se changer les idées... à condition d'y survivre !