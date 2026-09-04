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Penser le monde avec Avicenne

Meryem Sebti

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Abu ? Ali al-? usayn ibn ? Abdallah Ibn Sina - né en 980 à Afshana, près de Boukhara, dans l'actuel Ouzbékistan - est connu sous le nom d'Avicenne dans le monde latin, où une partie importante de son corpus fut traduite dès le XIIe siècle. Sans conteste le philosophe le plus important du monde islamique, penseur systématique, il aspirait à substituer à celle d'Aristote sa propre synthèse de tout le savoir humain. Son oeuvre marque un tournant décisif dans l'histoire intellectuelle du monde islamique. Ce livre offre une initiation aux questions qui constituent le coeur de sa philosophie. Partant de la vie et de la formation d'Avicenne, il expose les fondements métaphysiques de son système, la démonstration de l'existence et de l'unicité de Dieu, la doctrine de l'émanation, la théorie de l'âme et de l'intellect, avant d'aborder la quête avicennienne de la science dans ses dimensions logique, naturelle et médicale. Une troisième partie examine la place de l'homme dans le monde : gouvernance divine, liberté humaine, prophétologie, statut du politique. Le livre s'achève sur l'héritage et l'actualité d'une pensée dont on montre qu'elle peut encore enrichir les débats contemporains les plus urgents. Qu'il s'agisse de l'intrication du religieux et du politique dans les sociétés islamiques, des prétentions universalistes des Lumières, ou de l'écologie, la métaphysique avicennienne offre des ressources conceptuelles d'une remarquable fécondité.

Par Meryem Sebti
Chez Belles Lettres

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Auteur

Meryem Sebti

Editeur

Belles Lettres

Genre

Histoire de la philosophie

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Penser le monde avec Avicenne

Meryem Sebti

Paru le 04/09/2026

280 pages

Belles Lettres

21,50 €

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