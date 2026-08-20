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Pour une histoire des sensibilités photographiques

Eléonore Challine

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Dans sa nouvelle maquette, ce dix-huitième opus de la collection "Histo. art" propose une réflexion inédite sur les croisements féconds entre histoire des sensibilités et histoire de la photographie. Parce que l'histoire des émotions et des affects suscités par la photographie a souvent été inaperçue, Pour une histoire des sensibilités photographiques se propose de l'explorer en se demandant ce que l'histoire des sensibilités, qui étudie les fluctuations des perceptions sensorielles, des émotions et affects, des goûts et dégoûts, peut apporter à l'histoire de la photographie, et vice versa. Pour ce faire, ce volume se propose de suivre plusieurs pistes : la désensibilisation ou de re-sensibilisation du regard, la naissance et les variations d'un goût pour les photographies dites ordinaires ou personnelles, la relation aux images dites "sensibles" , les émotions ressenties face à l'appareil photographique, ou encore, le rapport à la nature ou aux inquiétudes environnementales des photographes.

Par Eléonore Challine
Chez Editions de la Sorbonne

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Auteur

Eléonore Challine

Editeur

Editions de la Sorbonne

Genre

Histoire de la photographie

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Pour une histoire des sensibilités photographiques

Eléonore Challine

Paru le 17/09/2026

Editions de la Sorbonne

22,00 €

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Scannez le code barre 9791035111120
9791035111120
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