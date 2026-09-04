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Trahisons : penser au-dela de la figure du heros et du traitre (argentine 1976-1981)

Ana Longoni, Longoni Ana

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Argentine, 1976. Un coup d'Etat installe la junte militaire au pouvoir. Une répression féroce s'abat sur le pays : disparitions forcées, bébés volés, tortureâ¦ Ana Longoni se place à l'intersection de l'art et du politique pour mettre en lumière la stigmatisation qui pèse sur celles et ceux qui, ayant survécu aux camps de concentration de la dictature, sont accusés de trahison. Comment accepter collectivement la défaite des idéaux révolutionnaires des années 1960-70 ? Pourquoi persistent, malgré tout, des réflexes conservateurs hérités de la dictature militaire, encore aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on ne peut pas écouter des survivants ? Cette question est l'un des points de départ de ce livre.

Par Ana Longoni, Longoni Ana
Chez A PRECISER

|

Auteur

Ana Longoni, Longoni Ana

Editeur

A PRECISER

Genre

Actualité politique

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Trahisons : penser au-dela de la figure du heros et du traitre (argentine 1976-1981)

Ana Longoni, Longoni Ana

Paru le 23/09/2027

280 pages

A PRECISER

18,00 €

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