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#Bande dessinée jeunesse

Roblox Horror Stories - Les dossiers de Brookhaven

Xxx, Quinzel, Mélysie Delaine

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Plongez dans cette aventure Roblox pleine de frissons inspirée du jeu à succès Brookhaven ! Pour prouver qu'elle n'a peur de rien lors d'une fête secrète entre amies, Jade entre seule dans la vieille cabane abandonnée au bord du lac Madison. Dans le grenier poussiéreux, une présence s'éveille. Un rire. Un mouvement. Le sourire d'une poupée. Depuis cette nuit, Jade ne dort plus. Elle entend des pas derrière elle, des murmures dans le noir... et elle est certaine d'une chose : ce qu'elle a réveillé ne l'a jamais quittée. Anonymement, elle fait appel à Léna et Timéo, membres du club de journalisme du lycée, pour mener l'enquête et percer à jour la malédiction qui la poursuit. Mais certaines histoires ne demandent qu'à rester enfouies.

Par Xxx, Quinzel, Mélysie Delaine
Chez 404 Editions

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Auteur

Xxx, Quinzel, Mélysie Delaine

Editeur

404 Editions

Genre

Romans, témoignages & Co

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Roblox Horror Stories - Les dossiers de Brookhaven

Xxx, Quinzel, Mélysie Delaine

Paru le 20/08/2026

192 pages

404 Editions

12,95 €

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Scannez le code barre 9791032411537
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