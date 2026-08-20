Roblox Horror Stories - Les dossiers de Brookhaven

Plongez dans cette aventure Roblox pleine de frissons inspirée du jeu à succès Brookhaven ! Pour prouver qu'elle n'a peur de rien lors d'une fête secrète entre amies, Jade entre seule dans la vieille cabane abandonnée au bord du lac Madison. Dans le grenier poussiéreux, une présence s'éveille. Un rire. Un mouvement. Le sourire d'une poupée. Depuis cette nuit, Jade ne dort plus. Elle entend des pas derrière elle, des murmures dans le noir... et elle est certaine d'une chose : ce qu'elle a réveillé ne l'a jamais quittée. Anonymement, elle fait appel à Léna et Timéo, membres du club de journalisme du lycée, pour mener l'enquête et percer à jour la malédiction qui la poursuit. Mais certaines histoires ne demandent qu'à rester enfouies.