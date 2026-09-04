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Une autre histoire de l'éducation populaire

Louis Staritzky, Benjamin Roux, Léa Laval

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Face à la montée du fascisme, aux attaques contre les libertés, à la destruction de nos milieux de vie, participer de la réactivation d'un puissant mouvement d'éducation populaire semble nécessaire. Nous avons besoin de remettre au travail le récit historique de ce courant de pensée et d'action et d'en proposer un plus large qui accueille la multiplicité des pratiques, des luttes et des cultures populaires. Quelle éducation populaire traverse l'autonomie ouvrière, les luttes décoloniales, les groupes féministes, les mouvements écologistes et internationalistes ? Comment celle-ci peut nous permettre de densifier nos présents, de nous organiser de façon autonome, d'agir ici et maintenant ?

Par Louis Staritzky, Benjamin Roux, Léa Laval
Chez Editions du commun

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Auteur

Louis Staritzky, Benjamin Roux, Léa Laval

Editeur

Editions du commun

Genre

Actualité politique

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Une autre histoire de l'éducation populaire

Louis Staritzky, Benjamin Roux, Léa Laval

Paru le 04/09/2026

120 pages

Editions du commun

11,00 €

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