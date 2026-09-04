Une autre histoire de l'éducation populaire

Face à la montée du fascisme, aux attaques contre les libertés, à la destruction de nos milieux de vie, participer de la réactivation d'un puissant mouvement d'éducation populaire semble nécessaire. Nous avons besoin de remettre au travail le récit historique de ce courant de pensée et d'action et d'en proposer un plus large qui accueille la multiplicité des pratiques, des luttes et des cultures populaires. Quelle éducation populaire traverse l'autonomie ouvrière, les luttes décoloniales, les groupes féministes, les mouvements écologistes et internationalistes ? Comment celle-ci peut nous permettre de densifier nos présents, de nous organiser de façon autonome, d'agir ici et maintenant ?