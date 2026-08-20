Le guide de survie des hypersensibles empathiques

Dans un monde où tout s'accélère, l'hyperempathie est encore trop souvent perçue comme une fragilité. Or il s'agit d'un type de sensibilité qu'il convient, au contraire, de préserver pour le transformer en facteur d'épanouissement. Spécialiste de l'hyperempathie, Judith Orloff détaille dans ce guide les bonnes pratiques à adopter pour entretenir des relations équilibrées en famille, au travail, avec nos amis... En s'appuyant sur son expérience, elle présente : ? Les différents types de personnalités hyperempathiques. ? Les indices qui doivent alerter en cas de surcharge émotionnelle et sensorielle. ? Des exercices d'autoévaluation. ? Les stratégies de protection indispensables pour se préserver. ? Les attitudes à avoir face aux vampires énergétiques. ? Les secrets d'une vie heureuse et épanouie. Savoir accueillir et développer sa sensibilité est la clé du bonheur et de la réalisation de soi. Judith Orloff nous le confirme : oui, on peut être un hyperempathique heureux, équilibré et épanoui ! Psychiatre, spécialiste de l'hypersensibilité et de l'empathie, Judith Orloff est conférencière de renommée internationale et l'auteure de plusieurs best-sellers, dont Le Guide de poche de l'empathie (Ed. Leduc). Préface de Saverio Tomasella