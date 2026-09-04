Max fuit la Bulgarie communiste dans les années 1950. Devenu un scénographe célèbre, il parcourt l'Europe à la recherche de sa bien-aimée - une photographe soudainement disparue - sans jamais la retrouver. Trente ans plus tard, il rentre à Sofia et entreprend de bâtir, au bord de la mer Noire, une ville imaginaire rassemblant les lieux et monuments européens qu'ils rêvaient de visiter ensemble. Mais une rencontre fortuite avec son amour de jeunesse, qui meurt peu après, interrompt le projet : la ville restera inachevée. Au début des années 2010, Margarita, scénariste au chômage, se voit confier une commande singulière et presque impossible à réaliser : écrire la version parfaite d'une histoire d'amour, avec une fin heureuse. Au même moment, Roman, musicien hongrois de passage à Sofia, reçoit d'une inconnue une photographie portant une mystérieuse inscription au verso. Que leur réserve le hasard ? Un roman d'une grande force visuelle, intime et cinématographique, sur les rendez-vous manqués et sur ceux qui nous attendent au détour des rues imprévues.