Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026

Rues imprévues

Ivanka Moguilska

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Max fuit la Bulgarie communiste dans les années 1950. Devenu un scénographe célèbre, il parcourt l'Europe à la recherche de sa bien-aimée - une photographe soudainement disparue - sans jamais la retrouver. Trente ans plus tard, il rentre à Sofia et entreprend de bâtir, au bord de la mer Noire, une ville imaginaire rassemblant les lieux et monuments européens qu'ils rêvaient de visiter ensemble. Mais une rencontre fortuite avec son amour de jeunesse, qui meurt peu après, interrompt le projet : la ville restera inachevée. Au début des années 2010, Margarita, scénariste au chômage, se voit confier une commande singulière et presque impossible à réaliser : écrire la version parfaite d'une histoire d'amour, avec une fin heureuse. Au même moment, Roman, musicien hongrois de passage à Sofia, reçoit d'une inconnue une photographie portant une mystérieuse inscription au verso. Que leur réserve le hasard ? Un roman d'une grande force visuelle, intime et cinématographique, sur les rendez-vous manqués et sur ceux qui nous attendent au détour des rues imprévues.

Par Ivanka Moguilska
Chez Les Editions Bleu & Jaune

|

Auteur

Ivanka Moguilska

Editeur

Les Editions Bleu & Jaune

Genre

Littérature étrangère

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Rues imprévues par Ivanka Moguilska

Commenter ce livre

 

Rues imprévues

Ivanka Moguilska trad. Marie Vrinat

Paru le 04/09/2026

336 pages

Les Editions Bleu & Jaune

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791094936542
9791094936542
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.