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#Essais

Ascendant beauf

Rose Lamy

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Rose Lamy interroge le stigmate de "beauf" dans un essai personnel et politique. Issue de la classe populaire, Rose Lamy raconte le coût d'une existence déterminée selon son appartenance à ce groupe social : déserts médicaux, emplois aliénants, honte de ses références culturelles... accompagnée d'une humiliation permanente. Dans cet essai à la fois dur et lumineux, l'autrice questionne l'éloignement de son milieu avec la gauche, parti politique historique du prolétariat, sous le prisme de la déconsidération de la culture beauf. Ce livre est un véritable encouragement à sortir du mépris de classe, autant qu'un outil puissant de réflexion pour se libérer de cette domination. "Un essai qui montre comment le mépris à l'égard des "beaufs", venu notamment d'une partie de la gauche, participe à la déshumanisation de tout un groupe social". Télérama Rose Lamy est la créatrice du compte Instagram "Préparez-vous pour la bagarre" , suivi par plus de 258 000 personnes. Elle a déjà publié Défaire le discours sexiste dans les médias (2022) et En bons pères de famille (2024), disponibles chez Points.

Par Rose Lamy
Chez Points

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Auteur

Rose Lamy

Editeur

Points

Genre

Actualité médiatique internati

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Ascendant beauf

Rose Lamy

Paru le 04/09/2026

160 pages

Points

6,95 €

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Scannez le code barre 9791041426867
9791041426867
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