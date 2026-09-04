Interdit de me faire mal !. Grand format, version enrichie

"Il y a une règle très simple : on n'a pas le droit de te faire mal. Personne n'a le droit. Ni les enfants, ni les parents, personne. C'est interdit. Et toi, tu n'as pas le droit de faire mal aux autres non plus ! " C'est avec ce message simple mais essentiel que s'ouvre le nouvel album de Mai Lan Chapiron. L'enfant est invité à répondre "Non" à une série de questions. Parce que personne n'a le droit de faire mal à autrui ni d'accepter la violence à son encontre. Une règle fondamentale qui doit être inculquée aux enfants, souvent les premiers à être victimes de violences. Avec ce troisième album jeunesse, Mai Lan Chapiron poursuit son travail de prévention contre les violences auprès des plus jeunes. La simplicité de ses mots, l'humour de son ton et la tendresse de ses illustrations permettent à ce discours nécessaire d'être accessible à un jeune lectorat, pour le rendre alerte sans l'effrayer. En bonus par rapport à la version tout carton, quatre pages documentaires pour aller plus loin sur les notions de violence qui nous concernent tous.