Pokémon - Mes coloriages scintillants

Un joli bloc de 64 pages de coloriages à la couverture et aux pages pailletées pour colorier Pikachu et les autres Pokémon de Paldea ! Une avalanche de Pokémon dans ce livre de coloriages magique et ultrafun ! Entre les pages scintillantes pour sublimer Pikachu, et autres Pokémon de Paldea, et les scènes de chercheettrouve pleines de détails et de surprises, ce titre offre des heures de jeu, de créativité et d'observation. Les pages détachables permettront d'exposer ses oeuvres aux yeux de tous !