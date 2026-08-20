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Pokémon - Mes coloriages scintillants

Dragon d'or, Pokémon company The

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Un joli bloc de 64 pages de coloriages à la couverture et aux pages pailletées pour colorier Pikachu et les autres Pokémon de Paldea ! Une avalanche de Pokémon dans ce livre de coloriages magique et ultrafun ! Entre les pages scintillantes pour sublimer Pikachu, et autres Pokémon de Paldea, et les scènes de chercheettrouve pleines de détails et de surprises, ce titre offre des heures de jeu, de créativité et d'observation. Les pages détachables permettront d'exposer ses oeuvres aux yeux de tous !

Par Dragon d'or, Pokémon company The
Chez Les Livres du Dragon d'Or

|

Auteur

Dragon d'or, Pokémon company The

Editeur

Les Livres du Dragon d'Or

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

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Pokémon - Mes coloriages scintillants

Dragon d'or, Pokémon company The

Paru le 03/09/2026

64 pages

Les Livres du Dragon d'Or

5,95 €

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Scannez le code barre 9782821220263
9782821220263
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