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L’usage des mythes en philosophie politique

Yi-Huei Jiang

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A travers une lecture transculturelle de la République et du Mémorial des rites, cet ouvrage interroge la fonction politique du mythe dans la formation de l'ordre social. Loin d'opposer simplement muthos et logos, l'auteure montre que le muthos peut se faire révélateur du logos. Les systèmes moraux et les catégories philosophiques ne constituent pas des réalités intrinsèquement données : ils relèvent de constructions conceptuelles élaborées afin d'organiser le monde humain et de préserver l'harmonie sociale. Chez Platon comme chez Confucius, l'ordre cosmique devient ainsi un modèle analogique permettant de penser l'ordre politique. En mobilisant la philosophie comparée, les approches transculturelles ainsi que certaines perspectives féministes contemporaines, l'ouvrage propose une réflexion critique sur les usages du mythe, les tensions entre l'orientalisme et l'universalisme, ainsi que sur les conditions d'une coexistence plus inclusive au sein des sociétés contemporaines.

Par Yi-Huei Jiang
Chez Editions Academia

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Auteur

Yi-Huei Jiang

Editeur

Editions Academia

Genre

Ouvrages généraux

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L’usage des mythes en philosophie politique

Yi-Huei Jiang

Paru le 20/08/2026

280 pages

Editions Academia

29,00 €

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Scannez le code barre 9782806141026
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