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#Roman francophone

Camille victime de Claudel

Frédéric Viguier

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Camille Claudel a été oubliée trente-cinq ans dans un asile, avant d'être enterrée dans une fosse commune. Son petit frère - en fervent catholique - a préféré que l'on ne l'oublie pas en faisant bâtir de son vivant sa propre sépulture ; sur la pierre de laquelle il fit graver : " Ici reposent les restes et la semence de Paul Claudel "... Quant au grand frère ? Son absence a fait beaucoup de tort à Camille. Dans ce nouveau roman passionnant et foisonnant, Frédéric Viguier nous donne à voir Camille Claudel sans jamais nous la montrer ; peut-être pour nous convaincre que les absents n'ont pas toujours tort.

Par Frédéric Viguier
Chez 7sans14

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Auteur

Frédéric Viguier

Editeur

7sans14

Genre

XIXe siècle

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Camille victime de Claudel

Frédéric Viguier

Paru le 04/09/2026

200 pages

7sans14

19,90 €

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