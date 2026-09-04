Camille victime de Claudel

Camille Claudel a été oubliée trente-cinq ans dans un asile, avant d'être enterrée dans une fosse commune. Son petit frère - en fervent catholique - a préféré que l'on ne l'oublie pas en faisant bâtir de son vivant sa propre sépulture ; sur la pierre de laquelle il fit graver : " Ici reposent les restes et la semence de Paul Claudel "... Quant au grand frère ? Son absence a fait beaucoup de tort à Camille. Dans ce nouveau roman passionnant et foisonnant, Frédéric Viguier nous donne à voir Camille Claudel sans jamais nous la montrer ; peut-être pour nous convaincre que les absents n'ont pas toujours tort.