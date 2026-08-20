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L'éducation en contextes particuliers

Carl Beaudoin

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Et si apprendre signifiait aussi repenser les lieux où se construit le savoir ? Les contextes éducatifs particuliers, souvent en marge de la classe traditionnelle, proposent d'autres façons d'enseigner, d'apprendre et de vivre ensemble. Cet ouvrage met en lumière des expériences concrètes et invite les acteurs et actrices de l'éducation à voir la salle de classe comme un écosystème vivant, capable de s'adapter à la pluralité des parcours et des réalités.

Par Carl Beaudoin
Chez Presses de l'Université du Québec

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Auteur

Carl Beaudoin

Editeur

Presses de l'Université du Québec

Genre

Pédagogie

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L'éducation en contextes particuliers

Carl Beaudoin

Paru le 20/08/2026

300 pages

Presses de l'Université du Québec

34,00 €

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