L'éducation en contextes particuliers

Et si apprendre signifiait aussi repenser les lieux où se construit le savoir ? Les contextes éducatifs particuliers, souvent en marge de la classe traditionnelle, proposent d'autres façons d'enseigner, d'apprendre et de vivre ensemble. Cet ouvrage met en lumière des expériences concrètes et invite les acteurs et actrices de l'éducation à voir la salle de classe comme un écosystème vivant, capable de s'adapter à la pluralité des parcours et des réalités.