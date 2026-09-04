Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Histoire de ma gueule

Elissa Kayal

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Il y a la gueule et il y a le monde - la gueule qui tente d'y entrer, de s'y faire une place, de se le faire rentrer dedans, ce monde vaste et brutal et rempli à craquer de matière incisive et de matière douce, monde où la question du pays demeure béante, sans lieu où poser sa mémoire, son désir, ses langues. C'est à son seuil qu'Elissa Kayal fracasse l'histoire de sa gueule, histoire d'une parole trouée qui se cogne, se durcit, résiste et veut tout de ce monde : y aimer, y danser, s'en gorger jusqu'à l'excès malgré la violence de la guerre et des exils, et qui, dans cette collision même entre l'inconvénient de naître et la tentation d'être au monde, se découvre pour remède une "horrible envie de vivre" .

Par Elissa Kayal
Chez L'Oie de Cravan

|

Auteur

Elissa Kayal

Editeur

L'Oie de Cravan

Genre

Poésie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Histoire de ma gueule par Elissa Kayal

Commenter ce livre

 

Histoire de ma gueule

Elissa Kayal

Paru le 04/09/2026

190 pages

L'Oie de Cravan

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782924652817
9782924652817
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.