Et si la créativité devenait votre meilleur levier stratégique ? La deuxième édition de Créativité et gestion vous propose une approche enrichie et concrète pour transformer vos idées en actions, renforcer vos équipes et faire de l'innovation une pratique quotidienne. Avec de nouveaux contenus exclusifs en ligne, des cas inspirants, des outils pratiques et des témoignages d'experts, ce guide essentiel place la créativité au coeur d'une transformation durable et résiliente de votre organisation.