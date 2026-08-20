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Créativité et gestion

Sylvie Gélinas, Camille Carrier

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Par Sylvie Gélinas, Camille Carrier
Chez Presses de l'Université du Québec

|

Auteur

Sylvie Gélinas, Camille Carrier

Editeur

Presses de l'Université du Québec

Genre

Innovation

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Créativité et gestion

Sylvie Gélinas, Camille Carrier

Paru le 20/08/2026

424 pages

Presses de l'Université du Québec

55,00 €

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