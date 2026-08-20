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La place des familles en protection de l'enfance

Collectif, Erès

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Le dispositif de protection de l'enfance, initialement centré sur l'accueil des enfants abandonnés, s'est progressivement transformé et repose désormais sur la conviction que l'enfant s'inscrit dans un environnement familial et que sa protection passe aussi par un travail étroit avec ses parents. Quelles sont les modalités de leur participation ? Quel regard les professionnels portent-ils sur ces familles en difficulté et quels accompagnements leur sont proposés ? Ce dossier analyse la place des parents en protection de l'enfance et élargit la réflexion à celle de l'entourage, alors que les évolutions législatives récentes encouragent le recours à des proches non professionnels comme alternative au placement institutionnel. Il s'appuie sur les contributions d'experts, de professionnels, ainsi que sur les témoignages de parents et d'enfants concernés.

Par Collectif, Erès
Chez Erès

|

Auteur

Collectif, Erès

Editeur

Erès

Genre

Histoire de la psychologie

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La place des familles en protection de l'enfance

Collectif, Erès

Paru le 20/08/2026

Erès

14,00 €

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