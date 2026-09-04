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#Roman francophone

Pont Gueydon

Marijosé Alie

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Fort-de-France. Un pont d'une folle élégance sépare deux quartiers de la ville. Belle habite le quartier bourgeois où l'on joue à oublier d'où l'on vient, Jackson Jackson est l'enfant du quartier populaire où l'on fomente les révolutions. Entre eux se tisse une étrange amitié, faite de rêves et de coups montés. Ils viennent de la même histoire, celle de l'esclavage, de la colonisation et de la résistance. Martiniquaise née à Paris, Marijosé Alie est autrice, compositrice, interprète et journaliste. Elle est connue pour sa chanson tube Karésé Mwen et ses entretiens avec Aimé Césaire. Pont Gueydon est son troisième roman.

Par Marijosé Alie
Chez Mémoire d'encrier

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Auteur

Marijosé Alie

Editeur

Mémoire d'encrier

Genre

Littérature française

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Pont Gueydon

Marijosé Alie

Paru le 04/09/2026

300 pages

Mémoire d'encrier

21,00 €

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