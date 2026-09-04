Fort-de-France. Un pont d'une folle élégance sépare deux quartiers de la ville. Belle habite le quartier bourgeois où l'on joue à oublier d'où l'on vient, Jackson Jackson est l'enfant du quartier populaire où l'on fomente les révolutions. Entre eux se tisse une étrange amitié, faite de rêves et de coups montés. Ils viennent de la même histoire, celle de l'esclavage, de la colonisation et de la résistance. Martiniquaise née à Paris, Marijosé Alie est autrice, compositrice, interprète et journaliste. Elle est connue pour sa chanson tube Karésé Mwen et ses entretiens avec Aimé Césaire. Pont Gueydon est son troisième roman.