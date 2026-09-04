L'Italie c'est toujours bien

Ramon, Patricia et Isabelle voyagent dans la re ? gion des Marches, en Italie, emmene ? s par la myste ? rieuse Ivonne Sanluca vers l'Annonciation de Lorenzo Lotto dans une promenade faussement savante qui s'incline toujours devant le de ? tour et la de ? lectation. Quelques jours sur les traces de ce peintre nomade, a ? discuter du plaisir chaque fois renouvele ? de se trouver en Italie. Un roman sur l'art de voyager le ? ger. Que jeter ? Que garder ? Pour arriver a ? la question ultime. Que faire de sa propre carcasse ? Corinne Desarzens a une oeuvre conse ? quente de plus d'une trentaine de titres. Elle est unanimement reconnue et laure ? ate de nombreux prix, dont les prestigieux Grand Prix C. F. Ramuz 2025, de ? cerne ? tous les cinq ans, et Grand Prix suisse de litte ? rature 2026.