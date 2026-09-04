Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026

L'Italie c'est toujours bien

Corinne Desarzens

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ramon, Patricia et Isabelle voyagent dans la re ? gion des Marches, en Italie, emmene ? s par la myste ? rieuse Ivonne Sanluca vers l'Annonciation de Lorenzo Lotto dans une promenade faussement savante qui s'incline toujours devant le de ? tour et la de ? lectation. Quelques jours sur les traces de ce peintre nomade, a ? discuter du plaisir chaque fois renouvele ? de se trouver en Italie. Un roman sur l'art de voyager le ? ger. Que jeter ? Que garder ? Pour arriver a ? la question ultime. Que faire de sa propre carcasse ? Corinne Desarzens a une oeuvre conse ? quente de plus d'une trentaine de titres. Elle est unanimement reconnue et laure ? ate de nombreux prix, dont les prestigieux Grand Prix C. F. Ramuz 2025, de ? cerne ? tous les cinq ans, et Grand Prix suisse de litte ? rature 2026.

Par Corinne Desarzens
Chez La Baconnière

|

Auteur

Corinne Desarzens

Editeur

La Baconnière

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'Italie c'est toujours bien par Corinne Desarzens

Commenter ce livre

 

L'Italie c'est toujours bien

Corinne Desarzens

Paru le 04/09/2026

112 pages

La Baconnière

12,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889601981
9782889601981
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.