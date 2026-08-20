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Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman étranger

Lazar

Nelio Biedermann

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Futur classique de la littérature dans la lignée des Buddenbrook de Thomas Mann, Lázár est LE phénomène de la rentrée littéraire ! Alors que l'orée de la forêt obscure était encore jonchée de la neige du siècle défunt, Lajos von Lázár, l'enfant translucide aux yeux bleu lac, aperçut pour la première fois l'homme qu'il croirait, jusqu'à sa mort et même au-delà, être son père. Tout commence avec la venue au monde de Lajos von Lázár, un enfant blond aux yeux clairs. Tout commence, et tout finira aussi, se dit son père, le baron Sándor, face à ce fils qui ne ressemble à personne. Car, dans le château familial niché au coeur de la forêt, la naissance de l'enfant, aux premiers jours du xxe siècle, va bouleverser à jamais l'ancienne vie des barons von Lázár. C'est d'abord la chute de l'Empire des Habsbourg qui va balayer leurs traditions. La mère de Lajos, la belle Mária, et son oncle, le spectral Imre, ne s'en relèveront pas, incapables de vivre sans leurs repères. Quand Lajos héritera du domaine dans les années vingt, l'éclat d'antan semblera briller de nouveau. Mais c'est à ses enfants, Eva et Pista, qu'il reviendra de résister aux forces obscures qui s'annoncent... Sélection Prix Fnac Sélection Rentrée littéraire Cultura Sélection rentrée littéraire Les Libraires ensemble

Par Nelio Biedermann
Chez Belfond

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Auteur

Nelio Biedermann

Editeur

Belfond

Genre

Littérature Allemande

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Lazar

Nelio Biedermann trad. Rose Labourie

Paru le 20/08/2026

349 pages

Belfond

23,00 €

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