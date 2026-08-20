L'incontournable des toilettes célèbre ses 20 ans ! Avec toujours plus de contenus drôles, ludiques, originaux, décalés, instructifs, et un humour parfois (souvent) politiquement incorrect. Le WC BOOK fête ses 20 ans ! Deux décennies d'humour, de jeux et d'absurdités assumées pour accompagner vos plus grandes réflexions... sur le trône. Toujours aussi impertinent, décalé et jubilatoire, le WC BOOK 2027 transforme chaque passage aux toilettes en véritable moment de détente et de stimulation cérébrale. Avec ses 600 pages ultra-variées, il reste l'antidote parfait au scrolling sans fin et le compagnon indispensable de toutes les pauses bien méritées. Au programme : blagues improbables, anecdotes étonnantes, quiz décalés, énigmes retorses, citations cultes, contrepèteries douteuses, défis absurdes, sudokus, jeux de logique et autres curiosités sélectionnées avec un soin... presque excessif. Depuis 2007, le WC BOOK s'est imposé comme une institution des toilettes françaises : un concentré de culture inutilement indispensable pour rire, apprendre et faire chauffer ses méninges entre deux rendez-vous. Avertissement de sécurité : le WC BOOK décline toute responsabilité en cas de retard injustifiable, fou rire incontrôlé ou engourdissement prolongé lié à une lecture compulsive sur le trône.