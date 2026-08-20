Italie, 1940. Mussolini entraîne son pays dans une guerre dont il ne mesure ni l'ampleur ni le chaos qu'elle provoquera. Tandis que ses troupes s'enlisent sur tous les fronts, le régime fasciste vacille. A Rome, le Duce s'enferme dans l'illusion du pouvoir, tiraillé entre les exigences de Hitler et les manoeuvres de ses proches. Antonio Scurati mêle archives et fiction pour raconter l'effondrement d'un pouvoir déconnecté du réel. Dans ce quatrième volet magistral, l'horreur des combats répond à la décomposition morale d'un régime à l'agonie. Traduit de l'italien par Nathalie Bauer. " Un chef-d'oeuvre. " - Roberto Saviano " Une leçon d'Histoire antifasciste déguisée en roman. " - The New York Times