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Black River

Nilanjana S. Roy

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"? D'accord. Mais seulement une semaine, pas deux. Après, peu importe ce que vous direz ou ce que prévoit la loi, il sera à nous. ? " Une semaine. C'est le temps dont dispose l'inspecteur Ombir Singh pour retrouver l'assassin d'une enfant dans le village de Teetarpur. Alors que la colère monte et que la vengeance menace de l'emporter sur la justice, son enquête révèle les fractures d'un pays en pleine mutation. Un roman noir puissant où le suspense éclaire les tensions sociales, religieuses et politiques de l'Inde contemporaine. "? Un roman social envoûtant. ? " Le Monde "? Roman puissant, immersif et sans pathos sur l'Inde moderne. ? " The Irish Times "? Captivant. ? " The Guardian "? Un thriller littéraire d'une habileté considérable qui donne une image nuancée d'un pays. ? " The Financial TimesNilanjana S. Roynée à Calcutta en 1971, est auteure, journaliste, chroniqueuse et critique littéraire.

Par Nilanjana S. Roy
Chez Editions de l’Aube

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Auteur

Nilanjana S. Roy

Editeur

Editions de l’Aube

Genre

Romans policiers

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Black River

Nilanjana S. Roy trad. Benoîte Dauvergne

Paru le 04/09/2026

488 pages

Editions de l’Aube

11,90 €

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