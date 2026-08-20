Dans une ambiance mêlant l'onirisme du studio Ghibli et la fureur post-apocalyptique de Mad Max, Extremity est signé Daniel Warren Johnson, l'un des plus remarquables talents de la jeune génération d'auteurs américains. Thea ne rêve pas d'une vie meilleure, mais seulement de vengeance contre le clan qui a décimé sa famille. Mais ce sont des combats sauvages et sanguinaires impliquant des hommes, des machines de guerre et des monstres qui l'attendent au bout de ce chemin. Au-delà de ces massacres qui détruisent les corps autant que les âmes, Thea va vite comprendre que dans une guerre, il n'y a jamais de vainqueur...