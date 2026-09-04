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Etats-Unis : le vote confisqué

Ludivine Gilli

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Comment le droit de vote est-il devenu l'un des principaux champs de bataille de la démocratie étatsunienne ?? De l'indépendance de 1776 aux controverses électorales les plus récentes, Ludivine Gilli retrace l'histoire mouvementée de la conquête du suffrage aux Etats-Unis. Elle montre comment les classes populaires, les femmes et les minorités ont dû lutter pour accéder aux urnes, mais aussi comment de nouvelles formes d'empêchement électoral continuent de limiter l'exercice de ce droit fondamental. A rebours de l'image d'une démocratie exemplaire, cet essai éclaire les stratégies mises en oeuvre par les républicains pour conquérir et parfois verrouiller le pouvoir. Une plongée passionnante au coeur des fragilités de la démocratie étatsunienne. Ludivine Gilliest historienne et politiste, spécialiste des Etats-Unis et directrice de l'Observatoire Amérique du Nord de la Fondation Jean-Jaurès.

Par Ludivine Gilli
Chez Editions de l’Aube

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Auteur

Ludivine Gilli

Editeur

Editions de l’Aube

Genre

Etats-Unis (XXe et XXIe siècle

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Etats-Unis : le vote confisqué

Ludivine Gilli

Paru le 18/09/2026

88 pages

Editions de l’Aube

8,00 €

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