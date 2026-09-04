En France, pour la première fois depuis 1945, les jeunes adultes ne vivent pas mieux que leurs parents. Pourtant, ils ne sont pas moins travailleurs et sont davantage diplômés qu'eux. Que s'est-il passé? ? Il est inutile d'opposer les générations pour répondre à la question ? : c'est la France qui, en un demi-siècle, s'est profondément déclassée, en Europe et dans le monde. Education, industrie, technologies, niveau de vie ? : les jeunes et les travailleurs d'aujour¬d'hui ne vivent plus dans une France et une Europe qui dominent le monde. Comment faire pour que nos enfants vivent mieux que nous ?? En scellant un nouveau pacte intergénérationnel, qui tire les conséquences de notre nouvelle situation géopolitique ? : donner la priorité à l'éducation, au travail qui paie, à la réindustrialisation, à la transition énergétique, pour que la France et l'Europe redeviennent libres et indépendantes. Antoine Foucherspécialiste des questions sociales, ancien directeur de cabinet de la ministre du Travail (2017-2020), dirige aujourd'hui le cabinet Quintet.