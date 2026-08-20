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Infection Tome 24

Toru Oikawa

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Une infection s'est répandue dans la ville et transforme les gens en morts-vivants. Six adolescents en plein flirt vont voir leurs relations se modifier maintenant qu'ils doivent survivre dans ce nouveau monde... Des lycéens jouent à s'enfermer en couple dans la réserve du gymnase. Quand le tour d'Haruki et Kirara se termine, personne ne vient les libérer. A leur sortie, ils découvrent l'horreur... Les morts reviennent à la vie et mordent les vivants pour les infecter. Pour éviter la pandémie, le gouvernement coupe la ville de l'extérieur. Haruki et un groupe d'élèves vont tout tenter pour s'en sortir...

Par Toru Oikawa
Chez Delcourt

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Auteur

Toru Oikawa

Editeur

Delcourt

Genre

Seinen/Homme

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Infection Tome 24

Toru Oikawa

Paru le 20/08/2026

192 pages

Delcourt

8,50 €

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9782413048862
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