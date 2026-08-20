Infection Tome 24

Une infection s'est répandue dans la ville et transforme les gens en morts-vivants. Six adolescents en plein flirt vont voir leurs relations se modifier maintenant qu'ils doivent survivre dans ce nouveau monde... Des lycéens jouent à s'enfermer en couple dans la réserve du gymnase. Quand le tour d'Haruki et Kirara se termine, personne ne vient les libérer. A leur sortie, ils découvrent l'horreur... Les morts reviennent à la vie et mordent les vivants pour les infecter. Pour éviter la pandémie, le gouvernement coupe la ville de l'extérieur. Haruki et un groupe d'élèves vont tout tenter pour s'en sortir...