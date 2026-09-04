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OURS ! - Tome 1

Hiroshi Noda, Takuhiro Wakamatsu

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Attention, ours ? ! Kumada est un employé de bureau méthodique et obsédé par sa sécurité. Ne jurant que par des maximes préventives toutes faites, il prend toutes les précautions possibles pour se prémunir du moindre risque. Sa vie de célibataire le satisfait pleinement et suit un plan sans surprises, jusqu'au jour où un anti-Paddington absolu, un ours énorme, fait soudainement son apparition chez lui. Un squatteur inquiétant, mais bien plus mystérieux, qui va s'avérer redoutable... en tant qu'ours de ménage ?? !

Par Hiroshi Noda, Takuhiro Wakamatsu
Chez Vega-Dupuis

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Auteur

Hiroshi Noda, Takuhiro Wakamatsu

Editeur

Vega-Dupuis

Genre

Seinen/Homme

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OURS ! - Tome 1

Hiroshi Noda, Takuhiro Wakamatsu

Paru le 04/09/2026

160 pages

Vega-Dupuis

8,35 €

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