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#Roman francophone

Les voisins

Diane Oliver

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Le livre que vous tenez entre vos mains est un recueil de nouvelles, mais ne le reposez pas tout de suite, il a traversé soixante ans de nuit avant d'arriver jusqu'à vous. Prodige de la littérature américaine trop tôt disparue à l'âge de vingt-deux ans, Diane Oliver nous laisse cette observation bouleversante de finesse de diverses existences sous les lois de Jim Crow dans les années 1960. Avec une modernité surprenante, la jeune autrice nous introduit au coeur de foyers qui font face quotidiennement au racisme et à la ségrégation - un enfant qui sera le premier élève noir d'une école ségréguée, une famille réfugiée dans la forêt - prêts à tout pour protéger leur fils ou encore une jeune fille qui participe à son premier acte militant. Aujourd'hui considérée comme une future Zora Neale Hurston ou un James Baldwin au féminin, Diane Oliver a été redécouverte en 2022 et son oeuvre a été publiée de manière posthume dans plusieurs pays. En lisant cette oeuvre unique, on ne peut qu'être persuadé que la bonne littérature est immortelle.

Par Diane Oliver
Chez Libretto

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Auteur

Diane Oliver

Editeur

Libretto

Genre

Contes et nouvelles

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Les voisins

Diane Oliver trad. Marguerite Capelle

Paru le 20/08/2026

288 pages

Libretto

10,80 €

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