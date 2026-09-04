Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Manga

Undark - Tome 2

Akili

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Accompagnée d'Enami et de Jin, ses nouveaux alliés rencontrés à Kabukichô, An tente d'entrer en contact avec Kanapi, la femme qu'ils ont aperçue près de l'incendie, dans l'espoir que, en suivant sa trace, elle puisse remonter jusqu'à sa soeur. Dans le même temps, Jin tient à faire plusieurs tests afin de découvrir l'étendue des pouvoirs d'Enami et d'An, une initiative qui lui permet d'en savoir plus sur elles... mais qui va leur permettre à elles aussi de mieux connaître et maîtriser leurs nouvelles capacités ? !

Par Akili
Chez Vega-Dupuis

|

Auteur

Akili

Editeur

Vega-Dupuis

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Undark - Tome 2 par Akili

Commenter ce livre

 

Undark - Tome 2

Akili

Paru le 04/09/2026

160 pages

Vega-Dupuis

8,35 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782808702775
9782808702775
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.