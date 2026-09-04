Undark - Tome 2

Accompagnée d'Enami et de Jin, ses nouveaux alliés rencontrés à Kabukichô, An tente d'entrer en contact avec Kanapi, la femme qu'ils ont aperçue près de l'incendie, dans l'espoir que, en suivant sa trace, elle puisse remonter jusqu'à sa soeur. Dans le même temps, Jin tient à faire plusieurs tests afin de découvrir l'étendue des pouvoirs d'Enami et d'An, une initiative qui lui permet d'en savoir plus sur elles... mais qui va leur permettre à elles aussi de mieux connaître et maîtriser leurs nouvelles capacités ? !