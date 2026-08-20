Prise pour cible

L'histoire serait-elle en train de se répéter ? Alors qu'un enterrement se tient dans le cimetière de Ragmullin, un cri déchire le silence. Le corps d'une jeune femme est retrouvé au fond d'une tombe ouverte. Chargée de l'enquête, l'inspectrice Lottie Parker s'interroge sur les liens troublants entre ce cadavre et une récente disparition non élucidée. Mais lorsque deux autres femmes disparaissent dans des circonstances similaires à une affaire non résolue vieille de dix ans, la peur saisit tous les habitants de Ragmullin. Sous la pression de sa hiérarchie et des médias, Lottie Parker commence une course contre la montre pour empêcher que d'autres disparitions ne viennent allonger cette terrible liste. Dix ans après, la peur revient... A mesure que Lottie avance dans son enquête, de nouveaux éléments troublants émergent et le portrait d'un prédateur qui aurait miraculeusement échappé à la justice depuis de longues années commence à se dessiner. Plus déroutant encore, chaque piste explorée par Lottie Parker la conduit inévitablement vers des zones d'ombre où chacun pourrait avoir quelque chose à cacher... Secrets, témoignages contradictoires, vérités enfouies : l'enquête piétine, mais le danger est bien réel. Une investigation haletante dans laquelle personne n'est en sécurité... Certains secrets tuent Une vérité inattendue