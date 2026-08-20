Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Polar

Prise pour cible

Patricia Gibney

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'histoire serait-elle en train de se répéter ? Alors qu'un enterrement se tient dans le cimetière de Ragmullin, un cri déchire le silence. Le corps d'une jeune femme est retrouvé au fond d'une tombe ouverte. Chargée de l'enquête, l'inspectrice Lottie Parker s'interroge sur les liens troublants entre ce cadavre et une récente disparition non élucidée. Mais lorsque deux autres femmes disparaissent dans des circonstances similaires à une affaire non résolue vieille de dix ans, la peur saisit tous les habitants de Ragmullin. Sous la pression de sa hiérarchie et des médias, Lottie Parker commence une course contre la montre pour empêcher que d'autres disparitions ne viennent allonger cette terrible liste. Dix ans après, la peur revient... A mesure que Lottie avance dans son enquête, de nouveaux éléments troublants émergent et le portrait d'un prédateur qui aurait miraculeusement échappé à la justice depuis de longues années commence à se dessiner. Plus déroutant encore, chaque piste explorée par Lottie Parker la conduit inévitablement vers des zones d'ombre où chacun pourrait avoir quelque chose à cacher... Secrets, témoignages contradictoires, vérités enfouies : l'enquête piétine, mais le danger est bien réel. Une investigation haletante dans laquelle personne n'est en sécurité... Certains secrets tuent Une vérité inattendue

Par Patricia Gibney
Chez L'opportun (Editions de)

|

Auteur

Patricia Gibney

Editeur

L'opportun (Editions de)

Genre

Thrillers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Prise pour cible par Patricia Gibney

Commenter ce livre

 

Prise pour cible

Patricia Gibney trad. Jeanne Heneug

Paru le 20/08/2026

688 pages

L'opportun (Editions de)

20,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386711350
9782386711350
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre “C'est vraiment un roman qui vous tient du début à la fin”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.