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Mi-Mouche - Tome 3 - Deux sœurs sur le ring

Carole Maurel, Vero Cazot

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Colette, alias " Mi-Mouche ", connaît enfin sa première victoire : sa mère ne lui interdit plus la boxe. Mais à une condition : qu'elle n'en entende pas parler ! Colette se régale avec les entraînements et commence à bien maîtriser les règles et interdictions. Mais rapidement, une frustration commence à pointer : elle ne trouve pas d'adversaires de son gabarit. Le club a beau organiser des cours gratuits de découverte du noble art, les postulantes ne se bousculent pas au portillon. Enfin, le patron du club de boxe, annonce à Colette une bonne nouvelle : il lui a trouvé une boxeuse de sa catégorie et Mi-Mouche pourra l'affronter lors du gala de fin d'année. Mais l'adversaire en question n'est pas une inconnue et ça fausse complètement le premier combat officiel de notre héroïne...

Par Carole Maurel, Vero Cazot
Chez Editions Dupuis

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Auteur

Carole Maurel, Vero Cazot

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Divers

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Mi-Mouche - Tome 3 - Deux sœurs sur le ring

Carole Maurel, Vero Cazot

Paru le 04/09/2026

64 pages

Editions Dupuis

13,50 €

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