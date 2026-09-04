Mi-Mouche - Tome 3 - Deux sœurs sur le ring

Colette, alias " Mi-Mouche ", connaît enfin sa première victoire : sa mère ne lui interdit plus la boxe. Mais à une condition : qu'elle n'en entende pas parler ! Colette se régale avec les entraînements et commence à bien maîtriser les règles et interdictions. Mais rapidement, une frustration commence à pointer : elle ne trouve pas d'adversaires de son gabarit. Le club a beau organiser des cours gratuits de découverte du noble art, les postulantes ne se bousculent pas au portillon. Enfin, le patron du club de boxe, annonce à Colette une bonne nouvelle : il lui a trouvé une boxeuse de sa catégorie et Mi-Mouche pourra l'affronter lors du gala de fin d'année. Mais l'adversaire en question n'est pas une inconnue et ça fausse complètement le premier combat officiel de notre héroïne...
Par
Carole Maurel, Vero Cazot Chez
Editions Dupuis
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