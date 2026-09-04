Deux soeurs sur le ring

Colette, alias " Mi-Mouche ", connaît enfin sa première victoire : sa mère ne lui interdit plus la boxe. Mais à une condition : qu'elle n'en entende pas parler ! Colette se régale avec les entraînements et commence à bien maîtriser les règles et interdictions. Mais rapidement, une frustration commence à pointer : elle ne trouve pas d'adversaires de son gabarit. Le club a beau organiser des cours gratuits de découverte du noble art, les postulantes ne se bousculent pas au portillon. Enfin, le patron du club de boxe, annonce à Colette une bonne nouvelle : il lui a trouvé une boxeuse de sa catégorie et Mi-Mouche pourra l'affronter lors du gala de fin d'année. Mais l'adversaire en question n'est pas une inconnue et ça fausse complètement le premier combat officiel de notre héroïne...