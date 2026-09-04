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#Bande dessinée jeunesse

Quelques mots d’amour

BeKa, Maya

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Jeune fille psychologiquement fragile sous l'emprise d'un manipulateur maître chanteur, jeune homme complexé par ses problèmes de peau, ami imaginaire qui en aide un autre à sortir de sa dépression, coming out des deux filles les plus populaires de l'école... décidément, les camarades de classe de Garance et de Linon semblent exister uniquement pour leur faire découvrir toute la complexité des relations humaines. Les BeKa, associés à Maya, une jeune dessinatrice italienne, arrivent à traiter de sujets parfois graves tout en simplicité, en douceur et en émotion.

Par BeKa, Maya
Chez Editions Dupuis

| 1 Partages

Auteur

BeKa, Maya

Editeur

Editions Dupuis

Genre

BD jeunesse divers

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Quelques mots d’amour

BeKa, Maya

Paru le 04/09/2026

96 pages

Editions Dupuis

15,50 €

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Scannez le code barre 9782808510219
9782808510219
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