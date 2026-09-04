Coeur Collège - Tome 6 - Quelques mots d’amour

Jeune fille psychologiquement fragile sous l'emprise d'un manipulateur maître chanteur, jeune homme complexé par ses problèmes de peau, ami imaginaire qui en aide un autre à sortir de sa dépression, coming out des deux filles les plus populaires de l'école... décidément, les camarades de classe de Garance et de Linon semblent exister uniquement pour leur faire découvrir toute la complexité des relations humaines. Les BeKa, associés à Maya, une jeune dessinatrice italienne, arrivent à traiter de sujets parfois graves tout en simplicité, en douceur et en émotion.