1543. Un marin portugais échoue au Japon, sur l'île de Tanegashima, provoquant un premier contact entre deux cultures qui s'ignorent totalement. Entre émerveillement et incompréhension, Fernando va rencontrer l'altérité et tenter d'apaiser ses démons. Les villageois qui l'ont recueilli, des enfants au samouraï en passant par la danseuse prêtresse, des brigands ou un vieux pêcheur, vont pour leur part voir leurs certitudes et leur quotidien grandement bousculés... Une même histoire explorée tour à tour des points de vue occidental et oriental par Cyril Pedrosa (Portugal) et Taiyô Matsumoto (Amer béton) dans Nanbanjin, un album tête-bêche événement. Un sublime et impactant choc esthétique, plein d'aventures et de poésie, répondant par la forme au sujet exploré. Un voyage que vous n'oublierez pas !