The Bully - L'amertume du passé

Elle pensait retrouver une vie tranquille... jusqu'à ce qu'elle croise son pire ennemi. Lorsque les rues tranquilles d'une petite ville du Montana appellent Nellie Rivera, elle laisse Denver derrière elle et s'installe à Calamity. Ce serait l'aventure parfaite s'il n'y avait pas Cal Stark. Lorsque son ennemi juré ose se montrer un samedi matin, déclarant qu'il emménage ici lui aussi, elle se promet de faire de sa vie un calvaire. La ville n'est pas assez grande pour eux deux et en plus... . Elle était là la première. Cal est une épine dans son pied depuis le lycée. Il l'a peut-être malmenée à l'époque, mais elle n'est plus une simple adolescente et a plus d'un tour dans son sac. Si tout se passe comme prévu, elle chassera l'ancien quarterback professionnel de la ville d'ici un mois. Il n'y a qu'un seul problème. Cal a le même plan. Il ferait n'importe quoi pour avoir Calamity. Et après un baiser, elle se rend compte qu'il ne joue pas franc jeu.