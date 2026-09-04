Le vol des gobelins

Depuis la fin des guerres anahmiques, le continent d'Elendhar connaît la plus longue période de paix de son histoire. Une paix fragile, certes, tant les sources de friction entre ses différents royaumes sont nombreuses, mais une paix véritable qui permet à la cosmopolite Rhina-Balanborg de prospérer comme un champignon sous la pluie. Humains, elfes, nains et gobelins y vivent, si ce n'est en harmonie, du moins dans une relative entente. Fraîchement arrivée en ville, Noéline, une jeune étudiante férue de sciences, rencontre Quirin, un nain passionné de mécanique et d'aéronautique. De leurs deux cerveaux va jaillir une idée qui pourrait bien bouleverser le délicat équilibre de la glorieuse cité-Etat...