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Chroniques de fer et d'écailles - Tome 1 - Le vol des gobelins

Régis Hautière, Fourquemin

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Depuis la fin des guerres anahmiques, le continent d'Elendhar connaît la plus longue période de paix de son histoire. Une paix fragile, certes, tant les sources de friction entre ses différents royaumes sont nombreuses, mais une paix véritable qui permet à la cosmopolite Rhina-Balanborg de prospérer comme un champignon sous la pluie. Humains, elfes, nains et gobelins y vivent, si ce n'est en harmonie, du moins dans une relative entente. Fraîchement arrivée en ville, Noéline, une jeune étudiante férue de sciences, rencontre Quirin, un nain passionné de mécanique et d'aéronautique. De leurs deux cerveaux va jaillir une idée qui pourrait bien bouleverser le délicat équilibre de la glorieuse cité-Etat...

Par Régis Hautière, Fourquemin
Chez Le Lombard

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Auteur

Régis Hautière, Fourquemin

Editeur

Le Lombard

Genre

Fantasy

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Chroniques de fer et d'écailles - Tome 1 - Le vol des gobelins

Régis Hautière, Fourquemin

Paru le 04/09/2026

80 pages

Le Lombard

17,95 €

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