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Dinosaures et autres créatures préhistoriques

Oakley Graham, Barry Green, Graham Oakley

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Un coloriage ludique et relaxant pour voir apparaître T. rex, tricératops autres dinosaures en pixel art ! Le pixel art, inspiré des premiers jeux vidéo, transforme le coloriage en véritable jeu de création ! En coloriant carré par carré selon le modèle - ou en laissant libre cours à son imagination - l'enfant voit apparaître peu à peu des dinosaures spectaculaires : ankylosaure, diplodocus, stégosaure, hadrosaure... et bien d'autres créatures préhistoriques. Page après page, il s'amuse tout en développant sa concentration, sa patience et sa motricité fine. Chaque illustration est accompagnée d'une petite info documentaire pour apprendre en s'amusant. Une activité idéale pour occuper les enfants à la maison, en voyage ou pendant les vacances... avec à la clé la fierté de créer de superbes dessins pixelisés !

Par Oakley Graham, Barry Green, Graham Oakley
Chez 1, 2, 3 Soleil !

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Auteur

Oakley Graham, Barry Green, Graham Oakley

Editeur

1, 2, 3 Soleil !

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

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Dinosaures et autres créatures préhistoriques

Oakley Graham, Barry Green, Graham Oakley

Paru le 20/08/2026

48 pages

1, 2, 3 Soleil !

7,95 €

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Scannez le code barre 9782384537853
9782384537853
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