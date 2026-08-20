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Au loup !

Alice Brière-Haquet, Brian Fitzgerald

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Pas l'ombre d'un doute, C'est un coup du loup ! La poule a perdu ses oeufs ? La chèvre, le lait pour ses chevreaux ? Le cochon cherche ses frères ? Pas l'ombre d'un doute, c'est un coup du loup ! Pourtant, ce loup a l'air plus intéressé par son ballon qu'autre chose... Remplis de colère, nos trois compères foncent chez le loup. Bien décodés à lui donner une bonne leçon ! Ils le tirent du lit et l'emmènent chez la grand-mère, dans la forêt. Le loup a tellement peur du chaperon rouge ! Il crie, se débat... Dans la maisonnette, tout le monde est là. La grand-mère, le chaperon rouge, le bucheron, tous attablés autour d'une belle omelette au lardons fromage... Mes oeufs ! Mon lait ! Mes frères ! Les trois compères sont sous le choc. Voilà les oeufs, le lait et les frères retrouvés... Le loup n'y était donc pour rien. Le Chaperon rouge tombe, lui, littéralement sous le charme du loup... Avec l'accord de sa grand-mère, le loup restera désormais à la maison. Et quand dans l'assiette il restera, un os de chèvre, une aile de poulette, ou un morceau de couenne... L'adorable fillette dira toujours : " Au loup ! "

Par Alice Brière-Haquet, Brian Fitzgerald
Chez Gulf Stream

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Auteur

Alice Brière-Haquet, Brian Fitzgerald

Editeur

Gulf Stream

Genre

Autres éditeurs (F à J)

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Au loup !

Alice Brière-Haquet, Brian Fitzgerald

Paru le 20/08/2026

32 pages

Gulf Stream

15,00 €

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