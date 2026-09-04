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L'Eure, une histoire entre terre et mer

Carlos Valdeira, Pascal Piatti

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Evreux, de nos jours. Après une dure journée de travail, Mila, brillante archéologue travaillant pour la Mission Archéologique Départementale de l'Eure, décide de rejoindre dans un bar son directeur de fouille pour lui faire part de la découverte d'un artefact en médaillon que l'on nomme le "triskelion" . Cet artefact serait passé de main en main par des personnages historiques célèbres du département. En outre, ce médaillon aurait semble-t-il un pouvoir étrange permettant de voyager dans le temps. C'est le postulat du projet L'Eure, une terre d'Histoire, bande dessinée de 48 pages scénarisée par Pascal Piatti et dessinée par Carlos Valdeira . Avec son côté "aventure" , cette bande dessinée raconte le voyage de Mila et son stagiaire Arthur à travers les différentes périodes historiques qui ont fait de l'Eure l'un des berceaux de la Normandie. En visitant le site gallo-romain de Gisacum, du vieil-Evreux, puis l'époque des invasions normandes à travers la rencontre de Siegfried grand chef scandinave, nos héros vont découvrir les multiples richesses que compose le département. Grâce à l'artefact que porte Mila en médaillon, ils seront propulsés aux temps de Philippe Auguste et de Château Gaillard, à l'époque d'Henri IV et son grand panache blanc, aux temps des cathédrales, pendant la guerre de 1870 pour enfin atterrir près de Conches en Ouche au cours de la seconde guerre mondiale. C'est une course contre la montre qui s'opère... Vont-ils réussir à revenir au présent ? A travers cette bande dessinée, le lecteur pourra comme nos héros ressentir le souffle épique de l'aventure et vibrer aux nombreuses péripéties de l'Histoire avec un grand H qui a fait du département de l'Eure un département majeur dans l'Histoire de France.

Par Carlos Valdeira, Pascal Piatti
Chez Ouest-France

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Auteur

Carlos Valdeira, Pascal Piatti

Editeur

Ouest-France

Genre

Historique

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L'Eure, une histoire entre terre et mer

Carlos Valdeira, Pascal Piatti

Paru le 04/09/2026

48 pages

Ouest-France

17,90 €

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Scannez le code barre 9782737393532
9782737393532
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