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#Roman jeunesse

La Quête des sept îles

Arnaud Druelle

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- Un garçon qui se découvre un destin hors du commun. - Un monde où les légendes ne peuvent exister que si l'on y croit. - Le premier tome de la nouvelle duologie d'Arnaud Druelle, l'auteur de la série Crocs-de-loup. Aux confins de l'imaginaire s'étend un archipel composé de fragments de lune : LEGENDARIA. Une prophétie y murmure qu'un élu viendra sauver ces terres enchantées de la pire des menaces... si seulement il accepte son destin. Après leur fuite à bord de l'oiseau-lune, Callan, Kyla et Zéfirus se réfugient à Songebrume afin que l'enchanteresse Isariel soigne Freluquet, blessé durant la bataille dans les vestiges du temple d'Astréal. Ils partent alors d'île en île en quête de l'Archelune, espérant contrer la Grande Marée qui menace de submerger l'archipel de Légendaria. Au terme d'aventures périlleuses, peuplées de rencontres, d'énigmes et de surprises, ils sauront enfin où les Sélénites ont caché l'arche légendaire. Mais Griborgne et les Pilleurs de Morneruine feront tout pour découvrir l'Archelune en premier et surtout s'emparer du trésor qu'ils convoitent : l'Eau d'éternité.

Par Arnaud Druelle
Chez Gulf Stream

|

Auteur

Arnaud Druelle

Editeur

Gulf Stream

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

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La Quête des sept îles

Arnaud Druelle

Paru le 20/08/2026

260 pages

Gulf Stream

13,90 €

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