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Voyages de rêve - les plus belles villes du monde

Laurent Berthel

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Les villes sont un phénomène de civilisation captivant. Certaines d'entre elles peuvent se vanter d'une histoire pluriséculaire, tandis que d'autres se sont développées uniquement après la révolution industrielle. Presque comme des organismes vivants, elles croissent, fluctuent et changent. Romantiques, modernes, paisibles ou animées... Chacune est différente et en quelque sorte éphémère, évolutive, mais toutes ont en commun d'attirer les foules. Avec cet album, vous découvrirez les villes les plus attractives du monde entier ! Vous plongerez dans un univers coloré, étincelant de lumières ou enveloppé d'un épais brouillard de mystère. Vous respirerez le parfum immuable de l'encens ou vous perdrez dans l'immensité des métropoles futuristes. Des photos étonnantes et des descriptions vous invitent dans ces villes à découvrir le passé, apprécier le présent, et imaginer l'avenir.

Par Laurent Berthel
Chez Ouest-France

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Auteur

Laurent Berthel

Editeur

Ouest-France

Genre

Récits de voyage

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Voyages de rêve - les plus belles villes du monde

Laurent Berthel

Paru le 04/09/2026

280 pages

Ouest-France

28,00 €

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Scannez le code barre 9782737393488
9782737393488
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