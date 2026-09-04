Voyages de rêve

Les villes sont un phénomène de civilisation captivant. Certaines d'entre elles peuvent se vanter d'une histoire pluriséculaire, tandis que d'autres se sont développées uniquement après la révolution industrielle. Presque comme des organismes vivants, elles croissent, fluctuent et changent. Romantiques, modernes, paisibles ou animées... Chacune est différente et en quelque sorte éphémère, évolutive, mais toutes ont en commun d'attirer les foules. Avec cet album, vous découvrirez les villes les plus attractives du monde entier ! Vous plongerez dans un univers coloré, étincelant de lumières ou enveloppé d'un épais brouillard de mystère. Vous respirerez le parfum immuable de l'encens ou vous perdrez dans l'immensité des métropoles futuristes. Des photos étonnantes et des descriptions vous invitent dans ces villes à découvrir le passé, apprécier le présent, et imaginer l'avenir.