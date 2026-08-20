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Au bain, les animaux !

Ben Lerwill, Maribel Lechuga

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Un bel album documentaire pour découvrir comment les animaux partout dans le monde se lavent et se lavent entre eux. Des oiseaux courageux aident les crocodiles à nettoyer leurs dents, les autruches restent propres en prenant des bains de poussière et les ours blancs prennent des bains d'eau glacée. Partout dans le monde, les animaux ont des façons très différentes et surprenantes de se laver... parfois tout seuls, parfois avec un peu d'aide. Tu vas être surpris en découvrant que ce qu'ils font à l'heure du bain est parfois très différent de ce que tu fais toi !

Par Ben Lerwill, Maribel Lechuga
Chez Kimane

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Auteur

Ben Lerwill, Maribel Lechuga

Editeur

Kimane

Genre

Animaux sauvages

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Au bain, les animaux !

Ben Lerwill, Maribel Lechuga

Paru le 20/08/2026

32 pages

Kimane

14,95 €

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