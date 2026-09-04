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Nos racines paysannes

Pierrick Bourgault

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Paysans retraités, Louis et Lucienne ont parcouru le siècle. Leurs confidences nous aident à comprendre les mutations de l'agriculture, du cheval vers le pétrole, et l'évolution du monde rural. Un émouvant voyage dans le temps, pour les jeunes générations comme pour les aînés. Louis et Lucienne sont nés en 1923 et 1927. Leurs confidences nous emmènent dans cet Ouest de la France que l'on croit connaître, mais qui fut si différent. En quelques décennies seulement, tout a changé : le climat, le paysage, les nourritures, la façon de travailler, de se nourrir, de vivre avec les animaux et de les tuer, de se soigner, de communiquer, de s'amuser, d'aimer... Dans un français à la fois poétique, sensible et précis, Louis et Lucienne nous invitent à leur table. Le rôle des femmes à la ferme, trop longtemps oublié, est remis à sa juste valeur. Ce récit vécu par un couple d'agriculteurs, à l'époque charnière de l'après-guerre, est un précieux témoignage. Louis est décédé en 2023.

Par Pierrick Bourgault
Chez Ouest-France

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Auteur

Pierrick Bourgault

Editeur

Ouest-France

Genre

Histoire rurale

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Nos racines paysannes

Pierrick Bourgault

Paru le 04/09/2026

263 pages

Ouest-France

9,90 €

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