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#Roman francophone

Une bête à ton tour

Anna Haillot

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Un premier roman d'une beauté cosmique pour dire la violence de l'usine et d'un système économique qui vacille. Sacha vit dans l'hinterland avec son frère, sa mère et une meute de chiens. En amont de la maison, une forêt traversée d'incendies, de chasseurs, de bêtes. En aval, la zone industrielle et l'usine de maroquinerie dans laquelle elle vient d'être embauchée. De 7 à 17 heures, Sacha coupe, colle, teint, contrôle, étiquette, et note, dans un carnet, les données essentielles à la production. Mais bientôt, elle y inscrit d'autres choses. L'écriture réorganise sa compréhension du monde. Du chaos naît un ordre nouveau.

Par Anna Haillot
Chez Les Avrils

|

Auteur

Anna Haillot

Editeur

Les Avrils

Genre

Poésie

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Une bête à ton tour

Anna Haillot

Paru le 20/08/2026

229 pages

Les Avrils

21,00 €

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