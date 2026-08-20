Le gang des voleurs de cornes

2010 : un trafic mondial de cornes de rhinocéros est en cours, il brasse des millions et personne ne le soupçonne. Entre 2010 et 2015, les vols de cornes de rhinocéros se multiplient dans toute l'Europe. Les cambrioleurs s'en prennent aux trophées de chasse dans les muséums d'histoire naturelle et l'incompréhension des conservateurs est totale : la corne, composée de kératine, semble dépourvue de toute valeur. Ce qu'ils ne savent pas c'est que, de l'autre côté du globe, en Asie, on se l'arrache. Ne manquait plus qu'un gang de voleurs irlandais, un peu pieds nickelés, pour alimenter la filière. Hugo Nazarenko Sas retrace les dessous de ce trafic mondial de cornes où se croisent des hommes prêts à exploiter sans scrupule ce nouveau marché pour l'argent et le pouvoir.