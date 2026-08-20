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#Roman francophone

Je suis né dans la tempête

Jérôme Colin, Jérôme Colin

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Fnac.com
Valério est né le 9 janvier 2007, le même jour que l'iPhone. Il aimerait vivre sa vie d'adolescent mais autour de lui, tout accélère. Sa mère court entre les petits boulots, son père tutoie la mort au volant de son Alfa, son meilleur ami et le quartier de son enfance se métamorphosent. Un roman tendre sur l'adolescence "Quand le soleil commence à décliner, nous allons derrière la maison étendre les draps sur la corde. En fin de journée, la lumière bascule et la campagne entière se couvre d'un voile d'or. Tout semble plus doux, plus lent. Presque pardonné. Je me dis : voilà ce qu'il faudrait. Recouvrir en permanence le monde de cette lumière qui berce le sud de l'Italie pendant quelques minutes sur le coup de dix-neuf heures. " Comment habiter humainement un monde devenu trop rapide pour nous ? Au coeur de la tempête, Valério cherchera une zone de repli. Un endroit, ne serait-ce qu'un petit endroit, où la vitesse n'entre pas.

Par Jérôme Colin, Jérôme Colin
Chez Allary Editions

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Auteur

Jérôme Colin, Jérôme Colin

Editeur

Allary Editions

Genre

Littérature francophone

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Je suis né dans la tempête

Jérôme Colin, Jérôme Colin

Paru le 20/08/2026

284 pages

Allary Editions

20,90 €

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Scannez le code barre 9782370736208
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